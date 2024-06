Hanno portato in scena un musical come attori nati. Emozione, passione e sacrificio per regalare agli ospiti del Premio Cimitile due ore di divertimento ma anche di riflessione.

Sì perché, quello proposto nella location delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, è stato più di un semplice spettacolo ma l’epilogo di un progetto realizzato per combattere la dispersione scolastica e per favorire l’inclusione, per motivare e per fare sentire tutti uguali sul palcoscenico della vita.

APPROFONDIMENTI Premio Cimitile 2024 serata con il libro di Scelzo Il Premio Cimitile 2024

al complesso basilicale Giordano Bruno

e il Giglio di Paladino

I protagonisti di una serata che ha riscosso grande consenso di pubblico sono stati gli studenti, pardon gli artisti, del gruppo teatrale del liceo statale «Enrico Medi» di Cicciano. Trentasei ragazzi che hanno messo in piedi «La Forza degli scugnizzi», ispirato al successo «C’era una volta... scugnizzi», scritto da Claudio Mattone nel 2002. Un’iniziativa che rientra nelle attività formative del Pnrr, finanziato dell’Europa con i fondi Next Generation e che ha puntato a valorizzare talenti inespressi e vocazioni professionali. Non solo attori, ma anche cantanti e ballerini, registi e videomaker, fotografi e scenografi, costumisti e truccatori.

Il percorso

Un anno intenso, tra prove e copioni, realizzazione delle scenografie e tanto studio. I ragazzi sono stati coordinati dalle docenti Carmen Soviero ed Antonella Aliperti, Luciana Schippa e Luigi Albi. «Non ho parole – ha detto la dirigente scolastica Anna Iossa, visibilmente emozionata - per la bravura e la passione che questi ragazzi hanno mostrato. Hanno sopportato fatica e dimostrato una grande competenza tenendo il palco per due ore come attori professionisti. Sono orgogliosa di poter dire che il liceo Medi si conferma una realtà solida, una splendida comunità, un luogo di cultura».

Ad esprimere soddisfazione è anche la referente Carmen Soviero secondo la quale «esperienze del genere hanno, per noi educatori, un significativo valore formativo nel percorso di crescita dei nostri alunni e il forte valore inclusivo di questa attività ha rappresentato un valore aggiunto, promuovendo la collaborazione, l’integrazione e il rispetto reciproco tra gli studenti. La scelta di un’opera così potente ha ulteriormente arricchito l’esperienza, dimostrando come l’arte possa essere un potente mezzo di crescita personale e collettiva».

Applausi a scena aperta da parte del pubblico, a cominciare dai numerosi rappresentanti delle istituzioni presenti come il sindaco di Cimitile Filomena Balletta ed il suo collega di Cicciano Giuseppe Caccavale. Un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti ma soprattutto la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta per contribuire a far abbassare i numeri della dispersione scolastica: in Campania sono oltre duemila gli alunni che non hanno mai partecipato alle lezioni dell’anno scolastico appena concluso. Tra i fattori che influenzano il comportamento degli alunni anche quella mancanza di motivazione che a Cicciano hanno provato a contrastare.