Il nuovo orario della Circumvesuviana, chiesto a gran voce dai sindaci dell'area vesuviana, prende il via nel giorno in cui si registrano disagi e problemi sul resto delle linee, a conferma del fatto che, come peraltro più volte confermato anche dalla stessa Eav, la mancanza di treni nuovi e la vetustà della rete ferroviaria rappresentano un handicap destinato ad essere superato solo quando gli investimenti fatti dall'azienda diventeranno realtà. Intanto, il servizio continua a traballare e soprattutto negli orari di punta i pendolari sono costretti a viaggiare tra mille difficoltà.

I primi ritardi si sono registrati già intorno alle 7 del mattino di ieri, mentre il treno delle 8,14 diretto da Napoli a Poggiomarino è partito dal terminal di Porta Nolana già con mezz'ora di ritardo. L'azienda ha dovuto così subito sopprimere due corse lungo la stessa tratta: quella successiva e quella che avrebbe dovuto fare il percorso inverso, cioè da Poggiomarino a Napoli. Passa qualche ora e il fronte del disagio si sposta sull'area nolana: un'avaria, infatti, ferma il treno da Napoli per Baiano alla stazione del Centro Direzionale, di conseguenza le corse per Baiano e per San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale subiscono ritardi notevoli, anche intorno ai trenta minuti. Uno dei portavoce dei comitati dei pendolari, Enzo Ciniglio, si è trovato proprio sul treno che si è guastato al Centro Direzionale e racconta: «Abbiamo avuto un problema alle porte, che non si chiudevano. Si è guastato uno dei treni oggetto di revamping, che teoricamente dovrebbe essere tra i più nuovi».

Si ripresenta, dunque, la questione delle porte, proprio come avvenuto la settimana scorsa, quando passeggeri rimasero prigionieri del convoglio e furono costretti a uscire usando la porta della cabina del macchinista. Tocca ai tecnici dell'Eav capire se c'è un problema strutturale al dispositivo di chiusura ed apertura delle porte, intanto però la successione degli eventi alimenta sospetti e lamentele tra gli utenti. Peraltro, sempre a ora di pranzo anche un treno diretto a Torre Annunziata è andato in avaria.

I disservizi verificatisi ieri non sono direttamente collegati con il nuovo orario, ma i ritardi spesso fanno inceppare l'incastro delle coincidenze, che col nuovo orario sono diventate fondamentali per raggiungere le stazioni. Molti utenti delle città del Miglio d'oro sono, infatti, costretti a scendere a Torre Annunziata per recarsi tra penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e Pompei Villa dei Misteri e i disservizi finiscono per far saltare gli incroci: «Ho atteso a Torre del Greco il treno per Poggiomarino che ha accusato 30 minuti di ritardo e quando è arrivato è stato fatto parcheggiare sul terzo binario, per fare transitare il treno diretto a Sorrento. Quello cioè che avrei dovuto prendere per andare al lavoro a Castellammare. Risultato? Mi sono visto transitare sotto il naso il convoglio che mi avrebbe portato in ufficio e sono costretto mio malgrado a Torre Annunziata ad attendere il convoglio successivo, che se tutto va bene mi porterà a destinazione con oltre 35 minuti di ritardo rispetto a quanto preventivato», ha raccontato all'Ansa un passeggero.

Un esordio tutt'altro che positivo, dunque, per il nuovo orario. Le corse in più erano state sollecitate nei giorni scorsi dagli amministratori dei Comuni vesuviani, dopo una serie di incontri con il presidente Eav Umberto De Gregorio, coordinate dal Prefetto di Napoli. In particolare, due treni della mattina in partenza dal terminal di Porta Nolana, rispettivamente alle 6:52 e 7:28 effettueranno servizio viaggiatori, dal lunedì alla domenica, oltre che nelle stazioni già previste, anche nelle stazioni di San Giorgio a Cremano, Portici Bellavista, Ercolano Scavi, Torre del Greco. Nel pomeriggio, invece, il treno con le fermate nei centri del Vesuviano è quello delle 16,02 da Sorrento per Napoli. In totale, dunque, si tratta di tre corse in più rispetto al vecchio orario.