Pompei, chiude per lavori la stazione Circum di Moregine

La stazione di Moregine chiude. La decisione di Eav non gha per ora una data di scadenza ma solo una motivazione tecnica: «Per consentire l'esecuzione dei lavori necessari per ii completamento del raddoppio della tratta Villa Misteri - Castellammare di Stabia, attualmente già in corso, e necessario inibire temporaneamente al servizio viaggiatori la fermata di Moregine».

Così dal 20 marzo è stato attivato un servizio navetta tra le stazioni aziendali di Pompei Villa dei Misteri, Moregine e Pioppaino.

I lavori di raddoppio nella tratta Torre Annunziata - Castellammare sono entrati nel vivo, sia con lo scavo del tunnel sotto la collina di Varano, sia con l'installazione vera e propria del doppio binario. Di fatto un'altra fermata sottratta a Castellammare che negli anni ha visto la chiusura di Terme e Pozzano.