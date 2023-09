Le conseguenze delle avverse condizioni atmosferiche di sabato si sono fatte sentire anche ieri in Circumvesuviana. Pochi passeggeri, perché era giorno festivo e perché il tempo ancora incerto ha comunque scoraggiato la mobilità dei turisti, ma tantissimi disagi: corse soppresse, stazioni fuori uso, passaggi a livello in tilt, ritardi. Una giornata complicata, con gli addetti alla manutenzione che hanno lavorato con gran lena, per fare in modo che oggi, col ritorno degli studenti e dei pendolari, tutti funzioni meglio.

A causare i problemi principali sono stati, in gran parte, gli effetti del maltempo di sabato, quando si sono allagate, tra le altre, le stazioni di Pioppaino e di Volla. Anche ieri i due impianti hanno creato difficoltà: la fermata di Volla è stata inibita ai viaggiatori fino alle prime ore del pomeriggio, mentre i danni a quella di Pioppaino hanno causato ritardi alle corse superiori ai trenta minuti. Non solo: nella mattinata sono state soppresse sei corse tra Torre Annunziata e Napoli (a causa di un ulteriore problema, questa volta alla stazione di Leopardi) e due tra Poggiomarino e Napoli.

La situazione della stazione di Pioppaino è stata raccontata dalla stessa Eav con un comunicato in cui viene chiamato in causa il Comune di Castellammare. Secondo l'azienda che controlla le linee Vesuviane, alle 11 di sabato le piogge precipitate sul territorio di Castellammare di Stabia, considerate anche le pessime condizioni di tutta la rete fognaria in località Pioppaino, si sono riversate da Via Savorito, attraverso un cancello, sulla sede ferroviaria in una quantità tale da fermare la circolazione dei treni per ore. Eav ha spiegato di aver da tempo segnalato al Comune questa problematica, chiedendo la pulizia dei canali fognari su via Savorito. «Considerato che ad oggi nulla è stato fatto per risolvere o lenire la problematica, abbiamo avvisato il Comune che agiremo in danno eseguendo materialmente la pulizia delle fognature su Via Savorito qualora il Comune non comunichi il suo immediato intervento», dicono ora i vertici Eav. Peraltro, a Pioppaino è aperto da tempo anche un cantiere nei pressi della stazione, per il raddoppio della linea, la cui presenza non ha favorito né il deflusso delle acque, né gli interventi di ripristino. Il cancello al quale Eav fa riferimento nel comunicato in cui accusa il Comune di Castellammare è stato realizzato proprio quando è stato aperto il cantiere.

A complicare le cose, inoltre, ieri ci si è messo anche unche ha portato alla soppressione delle corse: per fortuna dopo pochi minuti la circolazione è tornata normale. Quasi naturale, comunque, che i problemi di sabato abbiano portato serie ripercussioni alla circolazione anche ieri. La vera odissea, infatti, i viaggiatori l'hanno vissuta proprio sabato, quando il maltempo si è riversato su gran parte del territorio della provincia di Napoli e, ovviamente, non ha risparmiato la Circumvesuviana. Un esempio su tutti: il Campania Express delle 11,22 da Napoli è arrivato alle 15,42 a Sorrento. Si è trattato di un viaggio complicatissimo, con continue soste (due lunghissime a Barra e Torre Annunziata) e il sistema nervoso dei viaggiatori messo a dura prova. Erano circa 190 ed avevano prenotato la corsa via internet, spendendo ben 15 euro: il Campania Express, infatti, è stato pensato proprio per i turisti, con maggior comfort rispetto alle corse normali. Sabato gli unici comfort sono stati il caffè e l'acqua offerti dal macchinista e dal capotreno, per alleviare i disagi ai passeggeri.