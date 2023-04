Circumvesuviana, nuovo guasto a Castellammare oggi: treni fermi in galleria e poi trainati

Bloccati sotto la galleria e poi trainati fino alla stazione di Vico Equense. Ecco l'ennesima disavventura per i viaggiatori della Circumvesuviana che questa mattina poco prima delle nove sono rimasti per un'ora fermi nella galleria tra Castellammare e Vico Equense per un guasto sulla linea Napoli-Sorrento. I disagi si sono risolti solo dopo l'arrivo di un altro convoglio che ha trainto il treno in panne, portando le carrozze piene di pendolari alla stazione più vicina. A Vico Equense i viaggiatori hanno cambiato treno e hanno proseguti il viaggio fino al capolinea di Sorrento.

«Siamo rimasti al buio sotto la galleria per almeno mezz'ora, - lamentano i viaggiatori - poi ci hanno trainato e infine abbiamo dovuto cambiare treno. Le prime informazioni ci sono state fornite solo dopo mezz'ora, intanto siamo rimasti tutti fermi sperando di ripartire».

La giornata era cominciata già con forti ritardi, dalla stazione di Castellammare il treno delle 8,20 è arrivato con venti minuti di ritardo e ha caricato i tantissimi studenti e lavoratori che aspettavano di raggiungere le proprie destinazioni. Infine il guasto e il cambio treno, il viaggio in Circum si è trasformato questa mattina per decine di viaggiatori in un'odissea.