Circumvesuviana, stop ai treni lungo la tratta Napoli-Pomigliano per problemi tecnici

Problemi alla stazione, stop alla circolazione dei treni su una tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente autonomo volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che fa sapere come «per problemi alla linea di contatto nella stazione di Casalnuovo, la circolazione per i treni diretti a Napoli è interrotta tra Pomigliano e Volla».

In particolare, i treni delle ore 11:08 da Napoli per Pomigliano e delle ore 11:48 da Pomigliano per Napoli sono soppressi.