Circumvesuviana da film horror: trema il treno durante la corsa. Eav: «Guasto al motore»

Sta facendo il giro dei social il video, diffuso dalla pagina facebook e instagram "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", in cui si vede un treno della Circum ondeggiare durante la corsa. Si tratta della corsa partita domenica sera da Napoli alle 19.30 e diretta a Sorrento. Ad un certo punto il convoglio ha iniziato a tremare in maniera fortissima, al punto che molti passeggeri si sono alzati, impauriti, chiedendosi cosa stesse accadendo. Per le forti oscillazioni un sediolino si è divelto e il pavimento del treno si è spaccato, segnale che indicherebbe una pressione dal basso verso l’alto.

«Fenomeni paranormali», spiegano, non senza ironia, quelli della pagina facebook. Poi l’azienda ha chiarito con un comunicato che si è trattato di un «un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento», aggiungendo che sul treno non si è verificato alcun danno ai 30 passeggeri a bordo e non è stato richiesto da alcuno l’intervento dei soccorsi sanitari».

La corsa è poi terminata a Meta di Sorrento, i passeggeri hanno atteso il treno successivo, arrivato dopo circa 15 minuti.