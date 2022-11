Orfani della Nazionale di Mancini, ai tifosi che cercano un po' di Italia ai mondiali in Qatar non resta che rivolgersi a una categoria, quella degli arbitri, che agli sportivi ha regalato tante soddisfazioni, grazie a nomi come Gonella, Collina e Rizzoli (solo per ricordare chi ha diretto una finale della rassegna iridata). Oggi proprio la terna arbitrale azzurra (anzi il quintetto) sarà protagonista della partita di esordio tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador.



E se l'Italia guarderà con affetto la prestazione dei suoi uomini in campo, c'è una città che farà un tifo sfegatato. È San Giorgio a Cremano. Merito di Ciro Carbone, assistente di Daniele Orsato (l'altro è Alessandro Giallatini, al Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri), che con la bandierina ha girato i maggiori campi di serie A ed è stato protagonista di epiche sfide europee (come la semifinale di Champions Real Madrid-Manchester City). Raggiunto telefonicamente spiega: «Non siamo autorizzati a rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Potremmo sentirci al rientro dal Mondiale». Una doverosa consegna del silenzio che coinvolge anche la famiglia.

Del resto il rispetto delle regole nella famiglia Carbone è di casa: Ciro, 44 anni, è sposato con Giuliana Guarino, anche lei arbitro fino alla serie C (il marito è della sezione di Napoli, lei della sezione di Frattamaggiore) ed hanno una figlia di 12 anni. Ciro è avvocato civilista, nello studio che condivide con le sorelle Paola e Claudia. Il clima di gioia della città della quale l'avvocato Carbone è innamorato (notoria la passione per Massimo Troisi) viene espressa dal sindaco Giorgio Zinno. «È un orgoglio ricorda il primo cittadino per la città, Ciro porterà il nome di San Giorgio a Cremano in Qatar. Tiferemo per lui».

Carbone non ha mai fatto mistero di avere avuto un grande sostegno dalla famiglia, in particolare dal padre: fu proprio quest'ultimo a spingerlo ad intraprendere la carriera arbitrale. Ma, come capita spesso, la svolta è giunta per un «incidente di percorso»: dopo una eccellente annata in Can C, non arrivò l'atteso passaggio in serie B. Per un anno Carbone restò fermo, poi decise di seguire il corso di assistente in Can B. Da quel momento un'escalation di successi.

Momenti che ricorda anche Liberato Esposito, arbitro in serie A e storico dirigente dell'Aia: «Ciro l'ho conosciuto nella mia esperienza di presidente regionale dal 1995 al 2000. Un ragazzo serio, diligente, un esempio. Non mi meravigliano i risultati conseguiti, che coronano i tanti sacrifici compiuti, a cominciare dalla decisione di seguire il corso di assistente. Una scelta che ci ha privati di un buon arbitro, ma ci ha consegnato un collaboratore di portata internazionale».