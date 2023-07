Il Cis esce definitivamente dalla crisi, almeno da quella finanziaria, confermando il trend positivo che ha visto il Centro di ingrosso di Nola collezionare utili e risparmi che gli hanno consentito di rimborsare il debito accumulato e poi stabilizzato grazie ad un accordo con le banche. Un'impresa compiuta in circa sei anni, visto che prima dell'esercizio 2017, data del rilancio portato avanti dal presidente Ferdinando Grimaldi e dall'amministratore delegato Claudio Ricci, il debito ammontava a ben 281 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI Mutui, rate meno care. Ecco chi può passare dal tasso fisso al variabile e come. Via libera del Tesoro al piano dell'Abi Svimez, 460mila laureati al Sud in fuga verso il Nord. Salari, al Mezzogiorno uno su 4 sotto i 9 euro l'ora Superbonus resta al 110% per i redditi bassi. Misura riservata a condomini, case popolari e residenze sanitarie

Nel corso dell'annuale Assemblea societaria, tenutasi lo scorso 13 luglio, invece, i soci di quella che viene considerata la fiera permanente più grande d'Europa hanno approvato il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, chiuso con un patrimonio netto pari a circa 45,3 milioni di euro e un utile di circa 3 milioni (risultati in linea con quelli dell'esercizio 2021, quando l'utile era stato di 2,8 milioni e il patrimonio netto ammontava a 42 milioni di euro). Quel che più conta è che, nel corso dell'esercizio (e precisamente il 31 marzo 2022) il Cis Spa ha, inoltre, completato il rimborso del debito finanziario verso le banche previsto dall'Accordo di ristrutturazione, procedimento dichiarato chiuso lo scorso 27 febbraio 2023 con decreto del Tribunale di Nola. Un risultato che - si legge in un comunicato - «è stato raggiunto in meno di 60 mesi, attraverso una accorta gestione delle posizioni non performing ed il regolare adempimento di tutti gli altri soci, e senza pregiudicare le necessarie iniziative per il rilancio e l'ammodernamento dell'infrastruttura materiale e immateriale del Cis, su cui sono state investite risorse inizialmente non pianificate».

Nato nel 1986 da un'intuizione dell'imprenditore Gianni Punzo, il Cis diventa ben presto il centro commerciale all'ingrosso più grande d'Europa, animato da 300 soci. All'inizio degli anni Duemila, però, una serie di operazioni finanziarie, poi rivelatesi poco accorte, ne determinano una crisi: il Centro è dilaniato da liti tra i soci, molte delle quali sfociano in procedimenti giudiziari che investono lo stesso Punzo, che lascia la sua creatura dopo 40 anni di leadership incontrastata. La vicenda rischia di non avere un lieto fine, invece oggi la società Cis Spa «è una realtà con una solida struttura patrimoniale e senza debiti finanziari, che riunisce circa 220 aziende con una ritrovata leadership nazionale e internazionale nella distribuzione commerciale e nel retail».

A rivendicare i risultati è l'amministratore delegato, Claudio Ricci: «Il completo sdebitamento e una solida struttura patrimoniale ci permettono di puntare sul riposizionamento globale del Cis con l'obiettivo di renderlo attuale ai tempi». Guarda al futuro anche il presidente Ferdinando Grimaldi: «La nostra intenzione è quella di arricchire sempre di più la gamma di attività all'interno del Centro. Abbiamo sviluppato - spiega - numerose iniziative nell'ambito della formazione e dello sviluppo commerciale, per mettere in relazione l'ecosistema delle nostre imprese con il mondo dell'innovazione». Nel corso dell'Assemblea di giovedì scorso, è stato nominato anche il nuovo Collegio sindacale della società che, per il prossimo triennio, sarà composto da:, presidente,(sindaci effettivi),(sindaci supplenti).