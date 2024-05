Il clan D'Alessandro aveva scelto il volto pulito di un killer di appena 18 anni per uccidere uno storico rivale. E in quel perverso gioco di vendette, a perdere la vita era stato un innocente che nulla aveva a che fare con gli ambienti di camorra. A quasi 16 anni dai fatti, con la confessione del killer arrivata grazie ad una tesi di laurea pubblicata in carcere, viene risolto uno dei «cold case» più controversi nell'area dei monti Lattari.

APPROFONDIMENTI Castellammare, il boss D'Alessandro è libero Camorra, laurea

Corano in cella Castellammare di Stabia regno di due clan

La mattina del 28 ottobre 2008 a Gragnano, Federico Donnarumma, 41 anni di Pimonte, padre di famiglia in quel periodo in cerca di lavoro, ebbe l'unica colpa di trovarsi in compagnia di Carmine D'Antuono, «'o lione», ex amico-nemico dei D'Alessandro di Castellammare di Stabia, transitato nelle fila degli scissionisti guidati da Mario Umberto Imparato, esecutore materiale dell'omicidio di Domenico D'Alessandro nella triste e nota «strage delle Terme» in cui perse la vita anche il fratello del capoclan Michele D'Alessandro. Un omicidio che la cosca del rione collinare di Scanzano aveva deciso di vendicare in ogni modo e l'occasione fu proprio quella mattina di ottobre.

Solo che Catello Romano, appena maggiorenne, «bravo ragazzo» prestato alla camorra, con freddezza uccise D'Antuono, ma in quegli istanti puntò la pistola anche contro Donnarumma. Non lo conosceva, ma lo uccise a sangue freddo, senza un motivo, senza pietà. Un delitto che nella sua tesi di laurea qualche mese fa lui ha ritenuto il suo «passaggio del Rubicone», visto che qualche giorno dopo il boss Vincenzo D'Alessandro lo volle incontrare, si complimentò con lui e lo affiliò al clan. Così, un innocente come Federico Donnarumma era finito suo malgrado tra i nomi della «black-list» personale dei boss che da oltre quarant'anni, e ormai giunti alla terza generazione, controllano il malaffare a Castellammare di Stabia e dintorni, infiltrandosi negli appalti, nella politica, nell'economia legale. Tra Carmine D'Antuono e Antonio Fontana, tra i nemici storici dei D'Alessandro, era finito per errore anche Federico Donnarumma, lui che con quelle storie non c'entrava nulla.

La faida

Tra il 2008 e il 2009, Castellammare di Stabia e dintorni si trovarono al centro di una faida che non risparmiò neanche il consigliere comunale Gino Tommasino. Un commando di giovani armati, guidato dal più esperto Renato Cavaliere, seminò una scia di sangue fatta di una decina di vittime. Quasi tutti erano legati agli altri scissionisti degli Omobono-Scarpa, che pure decisero di sfidare il clan D'Alessandro nei primi anni del 2000. Una saga criminale che ieri – indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Castellammare di Stabia, coordinate dalla Dda di Napoli con il pm Giuseppe Cimmarotta – ha visto finire in manette quelli che sono ritenuti gli attuali reggenti del clan Vincenzo D'Alessandro e Paolo Carolei, insieme al già detenuto Sergio Mosca.

E ancora l'ex killer ragazzino, con la tessera del Pd in tasca e reo confesso Catello Romano, e Antonio Lucchese, all'epoca dei fatti uno dei rampolli della scuderia Scanzano insieme ai pentiti Raffaele Polito e Salvatore Belviso, oggi tutti 40enni. Tra le vittime di quel periodo compare anche Nunzio Mascolo, alias «'o brisc», punito perché aveva litigato con uno dei D'Alessandro la sera del 5 dicembre 2008. Anche questo delitto è stato confessato da Romano nella sua tesi di laurea. E ancora, Antonio Vitiello, ucciso il 7 gennaio 2009, meno di un mese prima di Tommasino.

Lui, invece, ex operaio della Maricorderia ed esattore del clan, era stato ammazzato lungo la Panoramica che porta a Sorrento perché avrebbe incassato il pizzo di Natale per conto del clan senza versare la quota dovuta nelle casse dei D'Alessandro. Un affronto, quello di «spendere» il nome del clan, che non era stato affatto gradito, tanto da portare ad una vendetta immediata, consumata nel giro di pochi giorni. Secondo l'Antimafia, Vincenzo D'Alessandro commissionò il delitto a Renato Cavaliere, che convocò Antonio Lucchese, mentre Romano e Belviso – dopo un litigio – si recarono in Calabria a colloquio dal boss per dirimere i contrasti. Solo per la scarsa mira di Romano, infine, non figura tra quelle vittime Antonio Russo, alias «sparam in piett'», ferito nell'agguato del 24 gennaio 2009 e sfuggito alla morte. Lui era parente di alcuni pentiti.