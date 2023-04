Clamoroso arresto al porto di Capri ieri pomeriggio.

I carabinieri della locale stazione, nell'ambito dei controlli che effettuano agli sbarchi di traghetti e aliscafi, insospettiti da uno strano atteggiamento di una 23enne anacaprese, che spingeva la carrozzina con dentro il suo bambino di età inferiore a un anno, hanno fermato la giovane e l'hanno condotta nella sede del comando dei vigili urbani a Marina Grande.

Qui, controllando il passeggino, i carabinieri hanno rinvenuto all'interno un panetto di hashish di circa 150 grammi e un contenitore che celava 20 grammi di cocaina. Droga che sarebbe stata poi spacciata sul mercato locale, un fenomeno in forte aumento, soprattutto tra i giovanissimi che ricorrono a vari espedienti per trasportare la droga sull'isola.

Quello di ieri ha fatto enorme scalpore: per cercare di evitare i controlli delle forze dell'ordine si è arrivati a utilizzare il passeggino del proprio figlio. Dopo il fermo e dopo aver sequestrato la droga, la giovane A.V. è stata portata nella stazione dei carabinieri in via Provinciale. Il giudice di turno ha disposto gli arresti domiciliare e ha disposto il rito per direttissima che si terrà stamattina a Napoli.