Colpo ad Afragola, auto ariete contro la cassa dell'autolavaggio

Auto ariete contro la cassa dell’autolavaggio ad Afragola.

Il colpo è stato messo a segno questa notte al distributore Just One in via Marzia Sepe.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i malviventi hanno ingranato la retromarcia della loro autovettura scaraventandola ripetutamente contro la cassa dell’autolavaggio fino a danneggiarla.

Si sono impossessati del denaro contenuto dandosi, poi, alla fuga. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno avviato le indagini. Il bottino non è stato ancora quantificato.