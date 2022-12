Colpo alla testa con una mazza da baseball, arrestato ragazzo per tentato omicidio

Avrebbe colpito più volte in testa con una mazza da baseball un 53enne tunisino in un bar di Casal di Principe, la notte di lunedì scorso. A individuarlo i carabinieri di Giugliano in Campania, che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventunenne del posto, accusato di tentato omicidio.

Le attività di indagine sono scattate dall'intervento dei militari al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania, dove la vittima si era presentata con diverse ferite lacero-contuse al cranio, che costringevano i sanitari a disporre il suo trasferimento urgente all'ospedale di Pozzuoli, dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini, svolte attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del bar nonché dalle testimonianze dei presenti, hanno condotto gli investigatori, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, all'identificazione del fermato portato in carcere in attesa della convalida del provvedimento da parte del gip.