Compleanno di Gianluca, la dedica di mamma Elisa: avrai 27 anni per sempre

Una torta fatta in casa, tanti abbracci e il sorriso di un ragazzo di ventisette anni. Sono le foto di una giornata felice in famiglia a Casoria, il giorno del compleanno di Gianluca, scatti di momenti di spensieratezza che si sono fermati all'8 aprile del 2021, quando il ragazzo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sotto casa sua, vittima innocente, e chi li ha esplosi ha pochi anni più di lui.

Gianluca avrà 27 anni per sempre, una giovane vita spezzata e i suoi genitori costretti a vivere nel dolore, come scrive papà Roberto sui social. Oggi Gianluca Coppola, nella realtà, avrebbe compiuto 29 anni. La Fondazione Polis ha voluto ricordarlo con le parole della mamma, Elisa: «Sono due anni che tu non spegni più le candeline per il tuo compleanno come facevamo una volta tutti insieme e mamma ti preparava sempre la torta, fatta con le mie mani, perché tu la preferivi. Amore mio oggi le mie mani sono vuote come la mia anima è vuota e la sarà per sempre per colpa di un essere senza cuore che ti ha strappato da questa vita che tu tanto amavi. Da qua giù mamma ti fa gli auguri con tutta l'anima. Buon compleanno, Gianluca, buon compleanno. Anima mia, mamma ti ama». Gianluca era un ragazzo buono, a pochi metri da dove si è verificato l'agguato, i genitori di Gianluca hanno piantato un albero di ulivo, affinché, soprattutto i più giovani possano comprendere l'importanza della vita.