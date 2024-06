Josi Gerardo della Ragione si conferma sindaco di Bacoli. Con oltre il 56% delle preferenze ha battuto il rivale Ermanno Schiano, che si è fermato al 44%.

Per Josi è la terza vittoria: già nel 2015 sconfisse Schiano (che era sindaco uscente) al ballottaggio per poi ripetersi cinque anni fa, sempre al secondo turno, contro il candidato di centrodestra Nello Savoia. Questa volta però, l’eventuale appendice del ballottaggio era stata evitata dall’assenza di un terzo candidato.

Della Ragione ha vinto con una coalizione civica e di partiti formata da Free Bacoli, movimento politico che lo accompagna dal 2010, dal Partito democratico, da Città Flegrea e dalla lista Unità che comprende «Una Sinistra per Bacoli» e «Alleanza Verdi-Sinistra». «Ha votato il 70% dei cittadini, Bacoli ha dato una grande dimostrazione. Abbiamo vinto» ha detto l’ormai tre volte sindaco quando l’esito dello spoglio era consolidato con una vittoria a suo favore. Insieme a lui candidati e supporters si sono ritrovati per i festeggiamenti in Piazza Marconi, davanti al Municipio di Bacoli. L’affluenza nelle 26 sezioni è stata alta, con il 70,04% degli aventi diritto (15.695 votanti) che si sono recati alle urne.

I primi segnali della vittoria di Josi Della Ragione erano arrivati dall’esito dello scrutinio delle elezioni europee, dove è spiccato il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle che ha ottenuto 3.452 voti (24,25%) e dai 1415 voti di Verdi-Sinistra Italiana sui quali erano confluite le preferenze di Free Bacoli. Risultati a cui si è sommato l’exploit del Pd, alleato che ha portato a casa ben 2.897 voti.

Dall’altra parte il candidato Ermanno Schiano, medico chirurgo e dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord, con la coalizione «Con Ermanno» formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva, Prima Bacoli, Insieme per Bacoli e Il Pappice, è andato sotto alle aspettative della vigilia. «È stato un onore per me. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto credendo nel progetto che ho portato avanti con i candidati della mia coalizione - ha detto Ermanno Schiano al termine dello scrutinio -. È stata un’esperienza bella e avvincente che mi ha arricchito dal punto di vista umano e politico. La città ha scelto e al sindaco Josi Gerardo Della Ragione va il mio augurio di buon lavoro. Evviva Bacoli».

Anche dalla vicina Pozzuoli, città con la quale Bacoli negli ultimi mesi sta condividendo la crisi sismica, sono arrivati messaggi di congratulazioni da parte del sindaco Gigi Manzoni. «Auguro buon lavoro al nuovo sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo, con il quale sono certo potremo avviare una proficua collaborazione nell’interesse dei cittadini flegrei, e a Bacoli hanno riconfermato la fiducia al sindaco uscente Josi Gerardo della Ragione, al quale rivolgo i più sentiti auguri con la consapevolezza di poter proseguire il lavoro comune già avviato da anni».