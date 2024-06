Quattro ballottaggi, tendenza al bipolarismo, boom del terzo mandato. Le sentenze elettorali nell'area metropolitana di Napoli dopo il primo turno dei Comuni al voto sono già molte. Alcune sono arrivate prima ancora che si aprissero le urne.

È accaduto a Casola di Napoli, dove il candidato era uno solo: Alfredo Rosalba, dopo che la lista del suo competitor era stata cancellata a causa di una serie di irregolarità. Rosalba ha vinto domenica la sfida del quorum (il minimo di elettori che vanno alle urne) e ieri anche quella contro il voto nullo. E prima ancora di Rosalba a Casola era già sicura di essere sindaca anche Ilaria Abagnale di Sant'Antonio Abate.

Anche lei si era trovata senza avversari e in piu' non aveva nemmeno l'obbligo del quorum, essendo la città superiore ai 15mila abitanti. Alla fine ha comunque votato il 79,66% degli elettori. Sarà ballottaggio, invece, a Torre Annunziata, Sant'Antimo, Grumo Nevano e San Giuseppe Vesuviano. Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano venivano da un commissariamento figlio di uno scioglimento per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. Anche per questo la campagna elettorale era stata a tratti aspra. Alla fine, sarà destra contro sinistra.

A Torre Annunziata, infatti, Corrado Cuccurullo (Pd e centrosinistra) sfida Carmine Alfano (centrodestra), con Cuccurullo in vantaggio al primo turno. A San Giuseppe Vesuviano, invece, il ballottaggio riguarda Tommaso Andreoli, vicesindaco ed espressione dell'amministrazione di centrodestra sciolta due anni fa e Michele Sepe, sostenuto da Pd, Cinque Stelle e civiche. Sepe a lungo si è giocato la possibilità del ballottaggio col terzo candidato, Vincenzo Sangiovanni. A Grumo Nevano se la giocheranno Giuseppe Coppola e Umberto Cimmino: il primo è sostenuto da civiche ed ha sfiorato la vittoria al primo turno, Cimmino è appoggiato dal centrosinistra.

Non veniva da uno scioglimento per camorra ma comunque da una certa instabilità politica anche Sant'Antimo, dove al ballottaggio va Massimo Buonanno del Pd, contro Nicola Marzocchella, sostenuto da sette civiche. Buonanno era stato mandato a casa appena un anno dopo la sua elezione: ora riprova a riprendersi la poltrona di sindaco. Con Marzocchella è comunque testa a testa e decisivo potrebbe rivelarsi il terzo candidato, Giuseppe Russo. Poteva teoricamente essere ballottaggio anche a Casoria, invece non c'è stata storia: Raffaele Bene, il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrosinistra, viene riconfermato con quasi l’83% dei consensi.

Il Pd, comunque, nell'area metropolitana di Napoli porta a casa risultati di un certo rilievo. Oltre ad essere presente in tutti i ballottaggi e a vincere a Casoria, i dem si prendono anche la bandierina di Castellammare di Stabia con Luigi Vicinanza, giornalista e presidente del Mav di Ercolano. Ampia la vittoria di Vicinanza su Mario D'Apuzzo, oltre il 60%. E sempre dalle parti del centrosinistra (anche se vanta un movimento tutto suo) gravita pure Josi Della Ragione, il sindaco di Bacoli che fa il bis e batte un altro ex primo cittadino, Ermanno Schiano.

Tra i Comuni con meno di 15mila abitanti l'orientamento politico dei candidati è decisamente meno netto. La legge elettorale costringe ad alleanze già quando viene composta la lista e le civiche prevalgono. A Striano, però, il vincitore Giulio Gerli è un esponente dei Verdi (dentro la sua civica anche candidati Pd) e sconfigge il sindaco uscente Antonio Del Giudice, vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia. Anche a Monte di Procida torna a casa un ex sindaco: Salvatore Scotto di Santolo prevale sull’ex primo cittadino Giuseppe Pugliese e su Teresa Coppola.

Eletti i sindaci pure a Capri e Anacapri: si tratta rispettivamente di Paolo Falco e Francesco Cerrotta. Falco ha sconfitto Ciro Lembo mentre Cerrotta ha battuto Stefania Pelli. A Casandrino, invece, c'è l'altro sindaco donna oltre Ilaria Abagnale di Sant'Antonio Abate (che, come detto, era già certa della vittoria): si tratta di Rosa Marrazzo, che supera Angelo Chianese.

Nell'area nolana, riflettori puntati su quattro piccoli centri, tra quelli con meno abitanti di tutta la provincia di Napoli: Carbonara di Nola, Comiziano, Roccarainola e Liveri. A Carbonara Antonio Iannicelli ha battuto Vincenzo Rainone, a Comiziano Severino Nappi ha prevalso (per un soffio) su Teresa Tortora, a Liveri Raffaele Coppola ha vinto contro Felice Rainone e a Roccarainola il candidato era uno solo, Giuseppe Russo. Curiosità: Coppola di Liveri è al terzo mandato consecutivo, caso possibile dopo la recente modifica della legge.

Ma non è il solo a beneficiare della novità: fa il tris anche Raffaele De Luca (presidente del Parco nazionale del Vesuvio) a Trecase, contro il suo ex vice Vincenzo Erbetta. Ed è terzo mandato anche in penisola sorrentina, precisamente a Meta di Sorrento, con Giuseppe Tito che vince nettamente contro Francesco Pane. Tre volte consecutive da sindaco anche per Giosuè D'Amora a Santa Maria la Carità. A Crispano, infine, il sindaco uscente Michele Emiliano resta in carica.