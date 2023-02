Con la parola Pace e lo striscione arcobaleno si è concluso il Carnevalissimo caprese 2023

All’insegna della parole pace, scritta su uno striscione arcobaleno, che apriva la sfilata dei carri dei giovani di Capri ed Anacapri hanno chiuso il Carnevalissimo caprese 2023 in maniera simbolica. Una kermesse che è durata quattro giorni, iniziata sabato e conclusa mercoledì a mezzanotte, con uno show di ballo in Piazza con giovani e adulti, dagli under 15 agli ultra quarantenni che con questa manifestazione hanno voluto scaricare tutta lo loro ansia e loro solitudine vissuta nei lunghi mesi invernali ed oggi l’aria di festa ed i primi turisti che cominciano ad arrivare sembrano aver allontanato le nubi ed i tanti pensieri bui vista l’incertezza di un futuro che si presenta ancora all’orizzonte.

Il Carnevalissimo, organizzato dai comuni di Capri ed Anacapri, si sono avvalse della collaborazione del Forum dei Giovani di Capri ed Arcadia, e dell’assessorato all’infanzia ed alle politiche giovanili e degli studenti dell’Istituto Superiore Axel Munthe, che hanno allestito carri ed inventato giochi traendo anche dal cassetto dei ricordi del passato come i giochi di quartiere sino a quelli dei personaggi di oggi Lady Gaga, Jennifer Lopez, Albano e Romina e per i bambini i mitici cantanti dello Zecchino d’oro.

Ma lo spazio più frequentato ed il personaggio più amato è stato Willy Wonka con la sua fabbrica di cioccolato con la fontana che dispensava il golosissimo liquido color cacao. Applauditi in Piazzetta i vincitori dei costumi e dei giochi più particolari insieme agli studenti che inalberavano lo striscione color arcobaleno auspicando giorni di pace.