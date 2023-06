Concerti per le periferie, la Fanfara dell'Arma dei carabinieri ad Afragola

Nell'ambito della promozione della cultura della legalità il comando provinciale di Napoli ha organizzato una serie di incontri in tutta la provincia con al centro la musica. Si chiama «Concerti per le periferie» il progetto - realizzato con il patrocinio di diversi comuni dell'hinterland napoletano - che vede l'Arma dei Carabinieri vicina ai cittadini non solo con servizi di prevenzione e repressione ma anche con iniziative di «prossimità», in questo caso attraverso la musica.

Prima tappa Afragola dove, davanti la parrocchia San Michele Arcangelo nel rione Salicelle, la Fanfara dell'Arma dei carabinieri si è esibita, sottolinea un comunicato, «davanti a tanti bambini e famiglie in un contesto di assoluta serenità e divertimento». Il progetto, «che ha ottenuto grandissima soddisfazione da parte di tutti - grandi e piccini - andrà avanti e vedrà i carabinieri suonare ancora in diverse periferie», aggiunge la nota.