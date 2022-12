Concerto in Piazzetta di Gianluigi Lembo accompagnato dall'Anema e Core Band

Con concerto di Gianluigi Lembo accompagnato dall’Anema e Core Band in Piazzetta, il Comune ha voluto salutare ed accogliere gli ospiti che trascorreranno gli ultimi giorni dell’anno a Capri e saluteranno dall’isola azzurra l’alba del 1° gennaio 2023.

Un concerto show sullo stile Anema e Core, il locale più gettonato dell’isola e non solo, creato da Guido Lembo che è riuscito ad inventarsi un nuovo modo di trascorrere le notti capresi coinvolgendo il pubblico ed i suoi affezionati. Dal grande attore hollywoodiano a dive e starlette ai primi passi, ma soprattutto al popolo dei vacanzieri ai quali ha saputo regalare ore spensierate.

Il testimone è passato a Gianluigi Lembo che continuando sullo stile istrionico di suo padre prosegue nella sua scia, imprimendogli una sua personalissima impronta canora. E questa sera in Piazzetta Gianluigi ha raccolto l’applauso dei suoi compaesani e dei grandi protagonisti dello star system, personaggi del cinema, autori, registi e produttori che hanno affollato la Piazzetta, impreziosita da un scenografia con giochi di luci ed un immenso albero di Natale ai lati del palco, insieme agli isolani che sono accorsi per ascoltare Gianluigi e la band dell’Anema e Core che per una sera hanno lasciato il loro spazio per riempire en plein air la Piazzetta di musica, suoni e voci. Una serata che il Comune, con la presenza del Sindaco e componenti dell'amminstrazione, ha voluto dedicare a coloro che ancora una volta, scegliendo Capri, hanno dimostrato attaccamento a quest’isola e soprattutto a Gianluigi e la sua famiglia che hanno accolto l’invito e come sempre in prima fila si sono impegnati per rendere più vivaci, allegri ed attraenti le serate e le notti capresi con il repertorio classico dell'Anema e Core come la Tammurriata nera, Era de maggio e ha dedicato alla mamma "Tu si na cosa grande".