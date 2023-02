Controlli antidroga a Striano, arrestato un pusher 39enne: percepiva anche il reddito di cittadinanza

Droga, reddito di cittadinanza percepito indebitamente e migliaia di euro in contanti. Un mix di violazioni quello contestato ad un 39enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Striano lo hanno fermato in strada, mentre era in auto con un connazionale.

Guidava una Fiat 500X noleggiata e nell’abitacolo nascondeva centinaia di dosi di hashish. 404 per la precisione, occultati sotto al sedile. In tasca anche 130 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella sua abitazione due cellulari e ben dodicimila e duecento euro. Tutto sequestrato perché ritenuto provento illecito.

Abdeslam Soufi, questo il nome del 39enne, è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Da accertamenti effettuati successivamente è emerso che il marocchino fosse anche beneficiario del reddito di cittadinanza. Avviato l’iter di revoca del beneficio.