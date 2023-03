Giugliano, controlli nella Terra dei fuochi: denuncia e maxi multa per un uomo che sversava rifiuti illeciti

Si è conclusa ieri una intensa settimana di controlli nella Terra dei fuochi da parte di unità dell’esercito italiano e forze dell’ordine.

Mercoledì 8 marzo, il raggruppamento Campania dell’esercito ìha operato con ordinanza della Questura di Caserta, nei comuni di: San Prisco, Curti e Casapulla.

A Curti, è stato disposto il sequestro di un’area di 500 mq al cui interno erano stoccati circa 300 mq di rifiuti ferrosi e di scarto edile, sempre a Curti, a seguito di un controllo presso un’azienda, in corso di accertamento sulle attività svolte, sono state riscontrate irregolarità riguardo contratti di alcuni lavoratori ed abusi edilizi, mentre un’attività commerciale è stata posta sotto sequestro.

Durante l’operazione sono state identificate 20 persone di cui 4 denunciate per reati ambientali ed amministrativi, e una di queste, è stata sanzionata con ammende per un totale di circa 65mila euro.

Giovedì 9 Marzo, presso i comuni di: Villaricca, Qualiano e Giugliano in Campania con ordinanza della Questura di Napoli, sono state controllate 6 attività commerciali e 4 sono state poste sotto sequestro, insieme a 2.200 mq di aree di sversamento.

A Qualiano è stato verificato un abuso edilizio, e rifiuti di scarto edile sono stati ritrovati su terreno inadeguato, a Villaricca sono stati rinvenuti rifiuti Raee, a Giugliano in Campania presso una autocarrozzeria, sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi di lavorazione meccanica e in fine presso un’abitazione privata, sono stati rinvenuti rifiuti vari, pneumatici e Raee.

Nel corso dell’operazione 15 persone sono state identificate, di cui 6 denunciate per reati ambientali e 8 sanzionate con ammende per oltre 415 mila euro.

Inoltre, sempre durante la settimana appena conclusa, nel corso di altre attività di controllo del territorio; il 6 marzo, a Giugliano un uomo è sato colto in flagranza per sversamento, e per tanto è stato denunciato e multato con una ammenda di 26mila euro; il 7 marzo, ad Aversa, un uomo è sato colto in flagranza per sversamento, a seguito della rimozione dei rifiuti da parte del colpevole, gli è stata comunque comminata una multa di 100 euro.

Sempre il 7 marzo, a Poggioreale, è stato eseguito, per la prima volta un controllo congiunto con la sezione della con polizia municipale (tutela ambientale) di Napoli che, presso una proprietà privata, nella quale sono stati rinvenuti rifiuti vari accumulati in maniera illecita, ha portato ad elevare sanzioni per 26mila euro ai proprietari.