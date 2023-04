Cordoglio social in solidarietà di mamma Ornella. La piccola Federica non c'è lha fatta

"Che cos'è il tempo? Il tempo è un mantello che ti avvolge.

Che cos'è il cancro? Il cancro è una malattia bastarda che ti ruba il mantello e tutto finisce lì", i messaggi di solidarietà a mamma Ornella. La notizia che ha spezzato il cuore di quanti hanno imparato a conoscerla: la piccola Federica non ce l'ha fatta. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 14 anni, lottava da più di un anno contro il male.

Ornella Auzino, giovane imprenditrice nel settore pelletteria, produce borse per conto terzi, per brand di lusso, originaria di Napoli ha un'azienda a Casoria.

Sui social Ornella è impegnata in difesa del made in Italy, contro la contraffazione e in difesa dell'imprenditoria femminile. Soprattutto, in questi mesi ha raccontato la battaglia di sua figlia Federica contro il cancro. In una lettera, un anno fa metteva in evidenza la professionalità e grande umanità con cui i medici dell'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon si prendevano cura della sua bambina. "Ciao piccola Fede, un abbraccio grande come il mare che amavi tanto. Un abbraccio fin lassù".

"Oggi è uno di quei giorni che resteranno indelebili nel cuore e nella mente di tutti quelli che hanno avuto la grande fortuna di conoscere la stupenda Federica. Dopo averci allietato con la sua breve esistenza , grazie alla sua dolcezza e purezza d' animo, ci ha lasciato oggi dopo aver lottato per oltre un anno con straordinaria forza e coraggio contro un brutto mostro. Resterà per sempre viva nei nostri cuori".