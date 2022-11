Cosap non pagata, arrivano le cartelle esattoriali agli esercenti

Diversi titolari di pubblici esercizi e di attività commerciali di Sorrento si vedranno recapitare nei prossimi giorni le cartelle esattoriali per gli importi relativi all’occupazione di suolo pubblico non versata negli anni addietro. Il dirigente del settore commercio del Comune, Filippo De Martino, ha approvato la lista degli avvisi non incassati nel periodo a cavallo tra il 2014 ed il 2018.

In totale sono 57 i destinatari degli accertamenti che ammontano ad un importo complessivo di poco superiore ai 66mila euro. In questa cifra sono compresi anche i 10mila euro circa che andranno alla Andreani Tributi srl, società che gestisce le imposte locali per conto dell’ente di piazza Sant’Antonino.