Targhe alterne lungo le strade che conducono al litorale e accessi su prenotazione alle spiagge. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, appena insediato per il terzo mandato consecutivo alla guida della città, mette mano alle regole per garantire una maggiore vivibilità a residenti ed ospiti. E lo fa introducendo limitazioni all'accesso agli arenili, quelli più ampi dell'intera penisola sorrentina. Il primo provvedimento rispolverato in questi giorni è quello delle targhe alterne.

«Il Comune di Meta, per le sue caratteristiche morfologiche, per le bellezze del territorio, per la tranquillità di cui si può godere, per il suo litorale ed anche per le caratteristiche antropiche di piccolo centro - spiega il primo cittadino - durante il periodo estivo è letteralmente invaso da auto, ciclomotori e motocicli di turisti, avventori, pendolari che si riversano poi soprattutto sulle spiagge. Afflusso di veicoli che diventa pressoché incontrollabile in quanto continuativo nel corso delle giornate provocando seri inconvenienti di viabilità, turbamento della tranquillità dei cittadini, congestionamento del traffico, problemi anche di sicurezza pubblica attesa la variegata tipologia di persone che si riversa sul territorio».

Tito rileva anche che, «nonostante le problematiche di sicurezza e viabilità siano state segnalate alle competenti autorità, nessun provvedimento o accordo risolutivo è stato raggiunto». E così ha deciso di intervenire con un'ordinanza varata in via sperimentale per i ponti festivi primaverili e che ora viene riproposta per l'estate già per gli ultimi due weekend di questo mese. Pertanto, nei giorni 21, 22 e 23 giugno e poi ancora il 28, 29 e 30 giugno e durante i mesi di luglio e agosto il venerdì, sabato, domenica e in caso di festività infrasettimanali, dalle 8 alle 19 scattano le limitazioni alla circolazione nel centro urbano a partire dall’incrocio tra via De Martino e via Marconi e fino all’incrocio tra via Caracciolo e via Cosenza.

Il dispositivo, che riguarda anche scooter e moto, prevede che nei giorni con data pari possano circolare i mezzi con targa dispari e viceversa. Stabilite deroghe per i residenti ed i proprietari di seconde case, per chi lavora a Meta, per il personale delle forze dell'ordine in servizio e per i mezzi di emergenza. Esclusi anche bus turistici e del trasporto pubblico locale, Ncc e taxi, oltre ai veicoli di turisti prenotati presso alberghi, ristoranti e lidi balneari del territorio comunale. Previste eccezioni pure per i veicoli a servizio di persone diversamente abili, medici in visita domiciliare per chiamate urgenti e addetti al culto. Nessun divieto, infine, per il carico e scarico di merci.

Se le targhe alterne hanno lo scopo di decongestionare le strade, attraverso l'obbligo di prenotazione si punta a limitare gli affollamenti lungo le spiagge. Ciò in considerazione del fatto che molti pendolari della tintarella raggiungono Meta con i treni della Circumvesuviana e non con auto o scooter privati. Una marea di persone che, soprattutto nei weekend, prende d'assalto gli arenili, mettendo a rischio, secondo il sindaco, l'ordine pubblico. Tito ha quindi deciso di imporre «a tutti i gestori delle aree adibite alla balneazione, in concessione e libere attrezzate, di consentire l’accesso a tutti coloro che abbiano effettuato regolare prenotazione». Per quanto riguarda gli arenili pubblici affidati in gestione, l’accesso deve avvenire «liberamente e nei limiti della effettiva capienza al fine di evitare sovraffollamenti». L'ordinanza sarà in vigore dal 21 giugno al 31 agosto.