Cozze vendute vista mare, ma il banchetto è abusivo: sequestro a Torre del Greco

Avevano allestito un banchetto per la vendita dei militi sul lungomare di Torre del Greco. E qui avevano piazzato quaranta chili di cozze prive di qualsiasi documentazione attestante la provenienza. Alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica sottratti alla vendita prima che finissero sulla tavola di ignari compratori dal personale della Capitaneria di Porto, impegnato nelle attività volte alla tutela della salute dei consumatori.

La merce era stata messa in vendita da ignoti, in dispregio delle norme igienico-sanitarie. I frutti di mare sequestrati sono stati poi distrutti mediante affondamento in mare. Proseguono le indagini per provare a risalire ai proprietari del banchetto abbandonato prima dell'arrivo dei controlli.