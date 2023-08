C'è una nuova speranza per gli obbligazionisti della Deiulemar compagnia di navigazione, da oltre undici anni alla ricerca di strade utili per recuperare i soldi investiti nei presunti "bond" emessi dalla società armatoriale e finiti nel calderone degli oltre 720 milioni di euro sottratti a causa del fallimento a circa tredicimila ignari investitori. La vicenda risale a prima del crac, annunciato dal tribunale di Torre Annunziata il 2 maggio del 2012, e più precisamente ai giorni in cui fu ceduta la Deiulemar Holding (società che gestiva la compagnia di navigazione) alla lussemburghese Lamain, a sua volta controllata dalla portoghese Taggia. Non un gruppo nuovo: proprio scavando nell'attività del sodalizio con sede a Madeira i curatori fallimentari della società di fatto (Giuseppe Castellano, Massimo Di Pietro e Antonio De Notaristefani di Vastogirardi) si imbatterono nei trust finiti nell'orbita della Bank of Valletta, vicenda che un anno fa ha portato nelle tasche dei creditori oltre il 20% di quanto atteso da ognuno di loro, in virtù degli oltre 180 milioni incassati da una transazione con l'istituto di credito maltese.

Stavolta nel mirino della curatela fallimentare è finita l'operazione che nel 2008 portò la Deiulemar Holding ad essere ceduta alla Lamain per una cifra che le carte vorrebbero vicina ai 363 milioni complessivi. Per i ricorrenti (che hanno scelto la strada legale, presentando specifica istanza alla sezione fallimentare del tribunale di Torre Annunziata) quella procedura, avvenuta poco prima della dichiarazione di insolvenza e dunque di fallimento, andrebbe revocata. Non viene avanzata insomma né l'ipotesi di concorso nella truffa multimilionaria né tantomeno di possibile collegamento con la successiva bancarotta. Tanto che la causa avviata dinanzi ai magistrati competenti del foro oplontino per ora non mette nero su bianco quella che potrebbe essere la quantificazione dell'eventuale danno economico, che sarebbe possibile affrontare soltanto in una fase successiva. Le voci che circolano negli ambienti vicini ai risparmiatori parlano di un'istanza che potrebbe "valere" alcune centinaia di milioni, ma con tempi che sarebbero ancora relativamente lunghi. Ciò nonostante, la vicenda ha riacceso l'attenzione tra gli obbligazionisti, finora tornati in possesso di appena il 25% circa di quanto investito.

Attenzione che continua ad essere forte invece in merito ad un'altra procedura, quella relativa a cinque trust esteri (Darly Company, Yellow Cats, Future Holdings, Fusons e Bigei) che al loro interno conterrebbero beni mobili e immobili per complessivi 49 milioni. Su questi fondi la trattativa avviata con i legali dei fratelli Della Gatta (Pasquale, Angelo e Micaela), si basa su una transazione che vedrebbe versati ai creditori il 70% del valore dei beni. Una vicenda che si trascina da alcuni anni e che, dopo un momento di ottimismo da parte dei rappresentanti degli investitori, negli ultimi tempi si è arenata, tanto da indurre i curatori fallimentari della società di fatto (la realtà ritenuta formata dall'allora amministratore delegato Michele Iuliano e da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende processuali seguite al crac) a proseguire nell'iter giudiziario avviato per vedersi riconoscere l'intero ammontare delle proprietà contenute nei trust.