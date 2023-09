Casalnuovo di Napoli: posa della prima “scultura” per il nuovo Parco delle Chiocciole

Le associazioni “CSN Centro Studi Nappi APS” e “Una Città Che…APS” presentano il prossimo 27 ottobre alle ore 11.00, un nuovo spazio all’aperto sito a Via Paolo Borsellino. Lo spazio si intitolerà "Parco delle Chocciole". I lavori nell’area termineranno nel 2024, ma l’intento delle associazioni è quello di coinvolgere, sin dall’avvio del progetto, la comunità con un primo evento che rappresenterà la “posa della prima scultura”.

«Di solito si presenta la “posa della prima pietra”, noi poseremo la prima scultura: in linea con le indicazioni europee sui principi della transizione ecologica, sul riuso e sul riciclo, poseremo una delle opere in “plastica rigenerata” della CRACKING ART, le famose sculture coloratissime a forma di animali giganti », questo il commento di Giovanni Nappi, presidente delle associazioni. Oltre alla mostra delle sculture, ci sarà un workshop dell’artista Maurizio Capone dei BungtBangt, noto per suonare con strumenti musicali realizzati con materiale di riciclo.

La mattinata del 27 ottobre 2023 sarà riservata alle scuole del territorio (Terzo Circolo Didattico M.T. di Calcutta, I.C.S. De Nicola, Primo Circolo Didattico De Curtis) aderenti al progetto “La Kasa di Tutti”, co-finanziato dall’Agenzia di Coesione a valere sull’avviso per il contrasto alla povertà educativa, rientrante nella misura M5C3 Investimento 3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore - fondi PNRR.