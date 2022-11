«Quando vedono a me tremano, tengo tutta una storia mia. Non ne vado fiero, ma ero da solo in mezzo a una via a 20 anni». Quando si muove lui, gli altri imprenditori «tremano». Un timore di cui si vantava Alfonso Ronca, imprenditore di Sorrento conosciuto con il soprannome «l'amalfitano», con interessi nel trasporto turistico su gomma e via mare, ma anche negli scuolabus e nel settore funerali. È quanto emerge dalle intercettazioni degli inquietanti dialoghi nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento del settore delle concessioni demaniali, che due giorni fa ha portato all'arresto di una decina tra imprenditori, funzionari regionali e militari della guardia costiera.



Indagini condotte dalla stessa Capitaneria di Porto (le sezioni pg di Napoli e Castellammare di Stabia), coordinate dai sostituti Giuseppe Cimmarotta ed Henry John Woodcock, che fanno parte del pool Antimafia della Procura partenopea (procuratrice Rosa Volpe, aggiunto Sergio Ferrigno). Ben 44 indagati, tra cui nomi eccellenti come gli armatori Gianluigi Aponte (patron di Msc, che si ritiene estraneo ai fatti) e l'ex senatore Salvatore Lauro, lui socio in alcune aziende coinvolte nel giro di corruzione di funzionari a più livelli che vede coinvolti anche ufficiali e ammiragli in pensione, corrotti con tangenti e biglietti omaggio.

APPROFONDIMENTI Porti, nel Mezzogiorno boom del traffico merci Il mare e la città 5.0 aprono la V edizione della Naples Shipping Week

Seppure non destinatario di misure, al centro dell'attenzione figura proprio Alfonso Ronca, 53enne indagato a piede libero in questo procedimento, che in alcune conversazioni si definisce «un malavitoso serio» a differenza di Pasquale Esposito, genero del boss stabiese Luigi D'Alessandro, che in Penisola Sorrentina a detta sua «si presenta come Pasquale D'Alessandro» per vendere caffè. Tra le conversazioni agli atti, per gli inquirenti sono di particolare interesse quelle in cui spiega che «io come lo apparo, così lo sparo» e soprattutto quando si presenta dicendo «io sono il compare di Adolfo Greco», ritenuto dall'Antimafia un altro imprenditore di camorra e già condannato in primo grado a otto anni di carcere per due episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, a processo anche per i suoi rapporti con i Casalesi.



All'ombra di Ronca cresce la figura di Salvatore Di Leva, lui sì finito ai domiciliari. Titolare o socio di una trentina di società, è ritenuto il vero «padrone» del porto di Sorrento, dove controlla una serie di servizi essenziali praticamente in regime di monopolio. Ed è sempre lui secondo l'Antimafia dietro le varie società armatoriali che gestiscono a discapito di possibili competitor il servizio di trasporto turisti via mare da Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana verso le isole del Golfo di Napoli. «Un cartello di aziende che, per azzerare la concorrenza, corrompeva funzionari regionali e militari della Guardia Costiera» scrive il gip Miranda, sottolineando «la costante protezione di Ronca».

Una «protezione» che Ronca, in una conversazione, spiega in maniera più esplicita: «Il senatore Lauro prima di comprare dice che deve parlare con Ronca». Insieme a Di Leva, ai domiciliari sono finiti gli altri imprenditori Fabio Gentile, Marcello Gambardella e Luigi Casola, tutti ritenuti attivi nel «sistema» di imprese in cui avvenivano quasi ogni anno insolite rotazioni nei compiti societari. E sempre Di Leva avrebbe provato a prendere il controllo del porto antico di Castellammare di Stabia, attraverso una società nella quale erano entrati anche familiari di alcuni ex affiliati di spicco del clan D'Alessandro, oggi imprenditori sempre nel settore turistico. Un tentativo non riuscito nonostante le minacce tutt'altro che velate, per le quali Di Leva è indagato a piede libero anche per illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso.