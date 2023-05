Crispano, due milioni e mezzo di euro per il nuovo stadio

“Un’altra bella notizia per Crispano, che voglio condividere con tutti i miei concittadini”. Sono le parole di sindaco di Crispano, Michele Emiliano, che annuncia così lo stanziamento di due milioni e mezzo di euro per la realizzazione del nuovo stadio comunale.

“Il Coni - sottolinea la fascia tricolore - ha inviato al Comune il parere favorevole sul progetto del nuovo stadio di Crispano, in via Fossa del Lupo. Un atto indispensabile che adesso ci consentirà di approvare subito in giunta il relativo progetto esecutivo per poi espletare la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori”.

Poi Emiliano prosegue. “Pertanto restituiremo alle associazioni, giovani, ragazzi, ragazze e bambini di questo paese, una struttura sportiva, sottraendola, finalmente, al degrado.

Così si migliora la vivibilità, realizzando strutture pubbliche ed offrendo servizi di qualità”.

“Dunque - aggiunge la fascia tricolore - è un investimento davvero importante, già disponibile per consegnare ai cittadini uno stadio nuovo, moderno e attrezzato”.