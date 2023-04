Crispano, scritta offensiva all’ingresso della villa comunale

Ha provocato sdegno e amarezza tra i cittadini la scritta offensiva ad opera di ignoti apparsa all’ingresso della villa comunale di Crispano, in via Pigna.

Non si sono fatti scrupoli ad imbrattare il muro principale del polmone verde cittadino, ogni giorno molto frequentato da famiglie con bambini, imbrattandolo con una frase di contenuto a "sfondo erotico". La scritta oscena è stata così rimossa dagli operai del Comune.

«A Crispano non c’è posto per l’inciviltà - commenta il sindaco Michele Emiliano - se vogliamo un paese migliore per i nostri figli e nipoti, abbiamo tutti il dovere di collaborare tutelando il bene pubblico e attenendoci alle regole di civile convivenza».

«L’hanno definita una bravata - prosegue la fascia tricolore - ma gli atti incivili, anche se realizzati per mano di ragazzini, non vanno né tollerati, né giustificati. Pertanto siamo subito intervenuti per rimuovere quella scritta oscena e lo faremo ogni volta che ce ne sarà bisogno, fino a quando tutti saranno educati al rispetto del bene comune e del vivere civile. Anche questo significa fare comunità, educare i più giovani a rispettarla in ogni sua forma». In corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, verosimilmente nelle ore notturne.