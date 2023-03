Crollo del solaio in palestra: chiusa la succursale del "don Geremia Piscopo"

Crollo in palestra: chiude la succursale di via Giambattista Vico dell’istituto professionale “don Geremia Piscopo” di Arzano.

Il dirigente scolastico, Carmela Ferrara, ha comunicato che da oggi e fino al termine dell’anno scolastico le attività didattiche saranno modificate.

Per consentire agli alunni della succursale di seguire le lezioni, infatti, ogni giorno ci saranno sette classi che saranno esonerate dallo svolgimento delle attività didattiche.

La preside ha individuato otto gruppi da sette classi che ruoteranno secondo un apposito programma reso noto a docenti e alunni mentre, intanto, monta la polemica su quello che si poteva fare e magari non è stato fatto per evitare il cedimento del solaio che per fortuna si è verificato di notte, senza conseguenze alcuna per gli studenti.