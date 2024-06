Cumana e Circumflegrea di Napoli, corse soppresse per guasti e mancanza di personale

Il 13 giugno a causa della mancanza di personale, le corse della Circumflegrea delle 8.24 da Montesanto a Licola e quello delle 9.32, percorso inverso, sono soppresse. Il 12 giugno, sempre per mancanza di personale, vengono soppresse quattro corse, questa volta sulla tratta della Cumana, tra le 19 e le 22. A comunicarso è Eav, che gestisce il trasporto su rotaie delle due tratte, attraverso la propria pagina Facebook.

E più si va a ritroso, più si contano corse saltate: soltanto in questo giugno le soppressioni sono state quattordici.

Trenta in totale dal primo maggio: praticamente una soppressione ogni giorno e mezzo. Ad aprile il numero dei disagi scende, ma solo perchè é dall’8 al 20 aprile la tratta Fuorigrotta-Torregaveta è rimasta interrotta per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, non eseguibili nelle normali interruzioni notturne. A marzo, le corse cancellate tornano a superare la doppia cifra: diciannove.

Decine, dunque, le interruzioni del servizio che collega Montesanto a Torregaveta e Licola, con una quantità incalcolabile di disagi causati ai pendolari che ad ogni avviso di soppressione sulla pagina Facebook dell'ente ne approfittano per sfogarsi nei commenti. I motivi spiegati nelle segnalazioni sono praticamente sempre gli stessi: o mancanza di personale, o avarie.