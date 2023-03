Cumana, da sabato 18 marzo tratta ripristinata tra Pozzuoli e Torregaveta

Sarà ripristinata da sabato 18 marzo l'intera tratta della ferrovia Cumana.

A darne notizia è l'Eav con un comunicato.

"Da inizio servizio di domani il servizio sulla linea Cumana verrà ripristinato sull’intera tratta - si legge nella nota dell'Ente Autonomo Volturno -. Sono appena finite le operazioni di rimozione, il masso è stato rimosso. Adesso la rete di protezione verrà svuotata e ripristinata per la sicurezza delle altre strutture. Con l'intervento fatto, eliminato il pericolo imminente, sono ripristinate le condizioni di sicurezza per la linea ferroviaria, domani da inizio servizio la circolazione riprenderà su tutta la linea".

La tratta fu interrotta tra Pozzuoli e Torregaveta martedì scorso in seguito al pericolo per la possibile caduta di massi provenienti da reperti archeologici da una zona attigua alla sede ferrovia, non di pertinenza di Eav. Per questo motivo in questi giorni e fino a stasera nel tratto interrotto è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.