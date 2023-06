Da Kandinskij a Battisti, l'Ic Carducci chiude l'anno nel segno della cultura

Kandinskij è il pittore che piace ai bambini perché la sua tavolozza piena di colori accende la fantasia dei più piccoli. Lo sanno bene le insegnati della primaria dell'Ic Carducci di Mariglianella che dell'artista russo hanno fatto materia per l'appuntamento di fine anno.

Si terrà, infatti, lunedì 5 alle 19,30 nella sede di via Torino a Mariglianella, la manifestazione di fine anno rivolta a tutti i genitori e gli alunni della scuola diretta dalla professoressa Maria Grazia Avallone.

“Viaggio nel mondo delle arti: alla scoperta di colori, Emozioni e musica” è il titolo che gli organizzatori hanno dato all'evento che si articola in tre momenti “Artisti in erba”, per la scuola dell’Infanzia, appunto incentrata sul rapporto tra l'infanzia e l'astrattismo; “Tu chiamale se vuoi…Emozioni” che prendendo in prestito un verso di una celebre canzione di Battisti impegnerà i bambini della scuola primaria; e “Riflessioni tra danza e musica” che chiuderà la serata con le performace degli alunni della Secondaria di 1° Grado.