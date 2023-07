Tagliare la città in due, limitare il passaggio pedonale, penalizzare il quartiere più popoloso della città. Sono alcuni degli argomenti che cittadini, commercianti, dirigenti scolastici e parroci elencano per spiegare il «no al sottopasso di via Cosenza», previsto nell'ambito del progetto di raddoppio della tratta Torre Annunziata-Castellammare al posto del passaggio a livello dell'attuale stazione di Via Nocera. «Una questione di sicurezza e di tempi» ripete Eav; «una scelta scellerata» secondo i comitati.

Il San Marco raccoglie al suo interno lo stadio, tre istituti scolastici superiori, infanzia, primaria e media oltre ad un istituto scolastico paritario gestito dalla Suore Carmelitane. Dai comuni limitrofi ma anche dal centro della città sono circa tremila le famiglie che attraversano quotidianamente via Cosenza, per raggiungere le scuole. «Prima - racconta Cinzia Toricco preside dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo - studenti e professori arrivavano con la Circumvesuviana da tutta la provincia e persino da altre zone della città utilizzando il treno come metropolitana cittadina.

Poi i ritardi, le soppressioni e il taglio di stazioni e servizi ha reso quello che era un fiore all'occhiello un aggravamento per noi». Una circolazione già oggi difficile per la mole di auto, mezzi e pedoni che non sarà facilitata dal sottopasso: «Mi preoccupa anche la nuova stazione, come si arriverà da noi? Con passaggi pedonali stretti che renderanno la discesa pericolosa e poco frequentata? È stato così per Moregine, una cattedrale nel deserto». Il mondo della scuola è compatto nel dire il suo no al sottopasso e anche la dirigente della secondaria di primo grado «Bonito Cosenza» è concorde.

«Perderemo studenti che oggi arrivano non solo dal quartiere - spiega la preside Anna Morvillo - ed è chiaro che si andrà verso un deprezzamento residenziale, fattori che assieme all'accorpamento scolastico che incombe sul nostro istituto, sarà decisivo per una diminuzione della popolazione scolastica».

L'altro cardine del San Marco è la Chiesa. Punto di riferimento e di aggregazione è don Franco De Pasquale, parroco della Chiesa San Marco Evangelista. «Metà dei residenti vive in maniera inconsapevole, sono all'oscuro del problema e il nostro compito è rendere loro protagonisti di questa scelta. Altre famiglie, più attive e informate, sono del tutto contrarie. Lo sa che già oggi chi supera il passaggio a livello dice "vado a Castellammare"? Si figuri se poi dovrà superare un sottopasso. Il divario sociale, urbano sarà incolmabile», osserva don Franco che il 6 luglio sarà al Supercinema all'incontro pubblico voluto dalla commissione straordinaria per illustrare il progetto che di fatto in pochi hanno visto e capito.

«Non posso dare consigli tecnici, non sono in grado, ma chiedo ad Eav di valutare tutti gli aspetti prima di creare danni irreversibili. Direi di tener conto della situazione in tutta la sua ampiezza». Don Franco assieme all'Ascom Confcommercio ha anche incontrato commercianti e residenti, riunioni settimanali, gazebo e raccolta firme. Ad oggi circa 3500 quelle già raccolte e che giovedì saranno consegnate alla commissione, anche se potrebbe esserci un rinvio dell'incontro.