Datteri di mare: divieto di dimora per uno dei pescatori di frodo

Datteri di mare danneggiando anche i Faraglioni di Capri: nuova misura cautelare per Giuseppe Viola. È ritenuto uno dei capi dell'organizzazione di datterari, i pescatori di frodo che hanno depredato e danneggiato le coste della Penisola Sorrentina, fino ad arrivare a Napoli e alle isole del Golfo.

Ieri, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Giuseppe Viola, pregiudicato di Castellammare di Stabia e già coinvolto nei due maxi blitz che hanno smantellato i vari gruppi, ora a processo per difendersi anche dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'estrazione e alla commercializzazione dei molluschi protetti.

Dunque, a Giuseppe Viola è stato imposto nuovamente il divieto di dimora in Campania, come valutato in sede di appello dal tribunale del Riesame di Napoli, su richiesta della Procura napoletana.

Viola era finito in carcere a marzo 2021 su richiesta proprio della Procura di Napoli e a chiusura di indagini condotte dalla guardia di finanza, poi coinvolto a luglio dello stesso anno nel secondo blitz della guardia costiera di Castellammare di Stabia, con le indagini per disastro ambientale coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Da ieri, Viola è stato colpito dal nuovo provvedimento cautelare: ora dovrà lasciare la Campania.