Deiulemar: lutto tra i creditori, morto il fondatore del comitato «Trasparenza e legalità»

Per tutti era il «direttore», in virtù dell’impegno professionale trascorso per buona parte proprio sulle navi di quella Deiulemar che poi - come quasi tredicimila obbligazionisti, per lo più di Torre del Greco - gli ha portato via i risparmi di una vita. Giovani Pagano era un punto di riferimento per i truffati della «Parmalat del mare», della compagnia di navigazione dichiarata fallita nel maggio del 2012.

Proprio a seguito del crac multimilionario - i soli obbligazionisti hanno perso oltre 720 milioni di euro, quelli investiti nei «bond» emessi a ripetizione dagli uffici dislocati in via Vittorio Veneto - aveva fondato il comitato «Trasparenza e legalità» che aveva contribuito ad organizzare più manifestazioni pubbliche e aveva aperto uno squarcio mediatico nazionale sul fallimento.

Pagano se ne è andato ieri, nel poneriggio di oggi i funerali nella parrocchia del Carmine a piazza Luigi Palomba.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social, diventati negli anni cassa di risonanza per i truffati della Deiulemar: «Se ne va uno dei grandi attivisti tra gli obbligazionisti - sottolinea Aniello Fierro, altro esponenti dei comitati sorti dopo il crac - sempre in prima linea».