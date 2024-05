Procedure fallimentari troppo lunghe: i creditori della Deiulemar compagnia di navigazione puntano ad un risarcimento dei presunti danni patiti. È legata alla procedura introdotta dalla cosiddetta legge Pinto l'ultima frontiera seguita dagli avvocati che assistono gli obbligazionisti dell'ex colosso armatoriale, quei quasi tredicimila soggetti che negli anni hanno portato nelle casse della società di via Tironi quasi 720 milioni.

Ed è proprio su quest'aspetto che si sta concentrando il lavoro di diversi legali che da anni seguono le vicende dei risparmiatori truffati dai falsi bond emessi dagli uffici distaccati di via Vittorio Veneto. E la risposta della Corte di Appello di Napoli, primo passaggio verso il riconoscimento delle indennità, è positiva.

Stando a ciò che è contenuto nel dispositivo firmato per conto dell'ottava sezione dal consigliere Paola Mastroianni ad un procedimento presentato dagli avvocati Raimondo Nappo e Gianpiero Pasquariello (ma sulla stessa scia si sono mossi altri legali, come Marcello Ambrosino e Monica Cirillo), non solo ci sono i presupposti - perché il ricorso è stato poi accettato - ma sussistono le condizioni per puntare su indennizzi annuali che vanno da 400 a 800 euro "per ciascun anno o frazione a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata", ritenuto pari a sei anni. Nel caso preso in esame dalla Corte partenopea, invece, i ricorrenti (all'atto dell'accoglimento della domanda) avevamo visto la loro richiesta di ammissione al fallimento toccare finanche gli undici anni.

Del resto il fallimento, dichiarato il 2 maggio 2012, ha "festeggiato" i dodici anni poche settimane fa e solo in questi giorni il tribunale di Torre Annunziata potrebbe dichiararne chiuse le procedure. Non reggono nemmeno le motivazioni legate alla portata del crac, non a casa ribattezzato "Parmalat del mare" per l'entità degli investimenti complessivi.

Per questo motivo la Corte di Appello ha stabilito di chiamare in causa il Ministero della Giustizia, autorizzando "la provvisoria esecuzione" di importi che vanno dai 1.600 ai 2.800 euro a seconda del danno patito. Viene precisato anche che il Ministero "entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione dinanzi alla Corte di Appello". Per i creditori Deiulemar si torna a parlare della possibilità di mettere altri soldi in tasca rispetto a quelli finora incassati, circa il 23% di quanto effettivamente investito.

Va ricordato poi che accanto a questo, i giudici hanno riconosciuto un secondo fallimento, quello della società di fatto ritenuta costituita dall'ex amministratore unico Michele Iuliano e formata dagli altri armatori di prima e seconda generazione delle tre famiglie fondatrici (le altre due sono quelle di Giovanni Battista Della Gatta e Giuseppe Lembo). In questa procedura è incanalata anche la vicenda legata ai trust esteri ritenuti appartenere ai fratelli Della Gatta. Per questa vicenda è in corso una trattativa tra i legali incaricati di difendere gli armatori e la curatela, per trovare un accordo che eviti da un lato le lungaggini burocratiche e dall'altro non veda totalmente soccombere una delle parti. Sul piatto ci sarebbe una trattativa che vedrebbe assegnare ai creditori il 60% del valore complessivo dei beni contenuti nei trust, con la possibilità di mettere mano a quasi 23 milioni da assegnare poi ai vari truffati.