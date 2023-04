L'ultimo ricorso di appello è stato bocciato dai giudici qualche giorno fa e ieri, dopo un iter di dieci anni, è andata giù: villetta abusiva con vista panoramica sui vigneti del Lacryma Christi da un lato e golfo di Torre del Greco e Torre Annunziata dall'altra.

Territorio di Terzigno, costruzione di 150 mq in via Amati, zona Zabatta area interno parco, le ruspe hanno sferrato non pochi colpi per raderla al suolo.

APPROFONDIMENTI Gli studenti senza scuola pronti a marciare su Napoli Aggredì padre e figlio, fermato per tentato omicidio a Casoria Capri, niente personale in alberghi e ristoranti: sos Federalberghi

È la prima di quattro esecuzioni di demolizione disposte dalla Procura del Tribunale di Nola, guidata dal facente funzioni Arturo De Stefano. Demolizione avvenuta in danno dei proprietari, che hanno perso tutti i gradi di giudizio, ed effettuata grazie ai fondi anticipati dall'Ente Parco.

Tra i materiali di risulta ci sono anche rifiuti pericolosi. Per ripristinare adesso lo stato dei luoghi bisogna separare e caratterizzare i rifiuti. Si tratta del primo di quattro abbattimenti, altri tre rientrano sempre nell'area Parco, territorio di Terzigno, Ottaviano e San Sebastiano. Qui andrà giù un complesso residenziale costruito sulla colata lavica con piscina, campo da calcio, sala ricevimenti. Ma sono ancora tante le costruzioni abusive da demolire nel Parco e i cui iter sono stati accelerati grazie ai fondi messi a disposizione dal Parco del Vesuvio attraverso un protocollo del 2019 stipulato con le Procure.