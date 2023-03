Veicolo con targa polacca: denunciato per riciclaggio un 39enne di Torre del greco

Nella mattinata di venerdì 17 marzo, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, passando in via Mandrile a San Gennaro Vesuviano, hanno controllato un’auto con a bordo quattro persone ed hanno accertato che il telaio del veicolo, con targa polacca, risultava contraffatto. Il conducente, un 39enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato denunciato per riciclaggio.