Agrola, Castiello e Pannone da Piantedosi: «Importanti rassicurazioni dal ministro»

«Dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, incontrato ieri presso la Prefettura di Napoli, abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni sul rafforzamento delle misure di contrasto alla recrudescenza criminale che purtroppo nelle ultime settimane ha interessato il territorio comunale della città di Afragola». Così Pina Castiello, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e vice sindaco di Afragola, in una nota congiunta con il Sindaco della cittá, Antonio Pannone.

«Il ministro Piantedosi - hanno aggiunto Castiello e Pannone - raccogliendo un nostro preciso appello, ci ha anche rappresentato la fattiva disponibilità del ministero ad elevare il livello di controllo dell'intera area, con iniziative mirate, che saranno dettagliatamente esplicitate nel comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato per il prossimo lunedì. L'incontro di ieri - hanno continuato Castiello e Pannone - si inserisce nel quadro delle azioni intraprese dalla nostra amministrazione, che ha inteso sollecitare, senza esitazioni,al primo riaffiorare delle dinamiche criminali, i livelli più alti dello Stato ed in particolare il titolare del Viminale».

«Siamo certi- hanno ragionato ancora Castiello e Pannone- che il combinato disposto frutto della sinergia tra Comune di Afragola, Questura, Prefettura e Ministero, consentirà di raggiungere risultati importanti, sia sotto il profilo della repressione, che su quello della prevenzione. Terremo alta la guardia, in costante raccordo con le Istituzioni interessate,senza lasciare nulla al caso, nella difesa ed affermazione della legalità, in un territorio che non merita di essere tenuto sotto scacco da un manipolo di malviventi, a danno dalla stragrande maggioranza di gente onesta, che al contrario necessita di percepire la presenza e l'autorità dello Stato».