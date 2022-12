Disabilità: in scuola a Torre del Greco biglietti di Natale per favorire l'integrazione

TORRE DEL GRECO. Biglietti di auguri e addobbi natalizi per lanciare un messaggio di integrazione. È quanto hanno voluto fare, per il secondo anno consecutivo, i dirigenti dell’istituto comprensivo Mazza-Colamarino e i referenti del comitato disabili torresi.

Due realtà unite in particolare dalla condivisione degli spazi dell’ex Palestra Gil, una cui ala è occupata la mattina da tre classi di scuola media, mentre l’altra di pomeriggio è riservata ai circa trenta ragazzi che nella struttura di via Vittorio Veneto realizzano vari progetti.

«Per una volta abbiamo deciso di mettere insieme i nostri gruppi - spiega la dirigente scolastica dell’istituto Mazza-Colamarino, Debora Minghelli - per consentire ai nostri studenti di poter realizzare questi lavori insieme ai giovani ospiti del comitato. Il risultato è stato straordinario: non nascondo che all’inizio qualche nostro allievo abbia accettato di partecipare per “evadere” dalla routine didattica, ma poi tutti si sono appassionati e in alcuni casi sono tornati in classe visibilmente emozionati e compiaciuti per l’impegno profuso».

I ragazzi hanno in particolare realizzato biglietti che serviranno loro per accompagnare i regali del prossimo Natale, mentre altri hanno anche strutturato addobbi finiti su un albero preparato per l’occasione. Soddisfazione anche nelle parole dei genitori di alcuni ragazzi, a loro volta tra le responsabili del comitato disabili torresi: «L’idea – sottolineano – è stata quella di favorire, sin dall’età scolare, una condivisione e un’integrazione, mettendo i ragazzi cosiddetti normodotati a confronto con le difficoltà di chi purtroppo è stato meno fortunato, difficoltà che a volte i giovani e giovanissimi nemmeno immaginano. È un modo per prevenire forme di bullismo che invece potrebbero riguardare chi cresce oggi nella cattiva informazione».

Anche per questo, e per mettere in vetrina tutte le attività svolte dal comitato all’interno ma anche all’esterno dei locali dell’ex Palestra Gil, quest’anno il comitato disabili torresi ha realizzato un calendario che nei dodici mesi dell’anno che verrà mostra le foto dei ragazzi alle prese con le loro attività e le rispettive produzioni: «Ogni immagine – evidenziano ancora le mamme – è accompagnata dalle frasi di Papa Francesco. Un modo anche questo per aprirci alla città e provare ad abbattere quelle “barriere mentali” che spesso dividono i nostri ragazzi dal resto della popolazione».