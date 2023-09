Dispersione scolastica, ​dopo Caivano stretta sui genitori

Contro la dispersione scolastica in arrivo più sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola per l'intero ciclo. È una delle misure del pacchetto che il governo sta mettendo a punto dopo i fatti di Caivano e con il quale intende contrastare la povertà educativa e la criminalità minorile. Un intervento atteso dopo la visita di Giorgia Meloni a Caivano.

«Le sanzioni per quelle famiglie che decidono di non mandare i figli a scuola non sono sufficienti» aveva detto la presidente del Consiglio in quella occasione, annunciando il rafforzamento delle norme per combattere la dispersione scolastica.