Dna Angela Celentano, tra oggi e domani i risultati del test genetico sulla modella venezuelana

Tra oggi e domani (martedì 21) sono attesi i risultati del Dna sul caso Angela Celentano, la piccola scomparsa il lontano 10 agosto 1996 sul Monte Faito quando aveva solamente tre anni.

Gli esiti del test genetico potranno essere due. Il primo è che il Dna di Celeste Ruiz, la ragazza venezuelana 31enne, non risulti compatibile con Maria e Catello ovvero i genitori di Angela. Il secondo, invece, conferemerebbe il rapporto di parentela e dunque la modella sudamericana sarebbe Angela.

«L’esame è già in corso, siamo oltre metà del percorso. La quantità di Dna prelevato alla ragazza in questione era sufficiente per l’esame e tra lunedì sera e martedì mattina avremo la risposta», ha spiegato l’ex generale dei Ris Luciano Garofano che si sta occupando di persona dell’analisi in laboratorio del campione.

«La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è una questione soggettiva, mentre il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale di un rapporto filiale, o la sua esclusione» ha dichiarato l'ex generale.

Sono passati 27 anni da quando Angela Celentano è scomparsa. La svolta potrebbe essere vicina. La fotografia della giovane modella venezuelana non lascia dubbi alla mamma di Angela che afferma sicura si tratti della figlia.

Oltre alla somiglianza con le stesse sorelle di Angela, Rosanna e Noemi, la giovane donna avrebbe anche una voglia di caffè nello stesso punto in cui l’aveva la piccola Celentano.

Nelle prossime ore il risultato del test del Dna farà luce sulla cosiddetta pista sudamericana.