Donna cade dalla finestra dell'ospedale e muore, indagini in corso

Tragedia all'alba di oggi all'ospedale San Leonardo.

Una donna è precipitata da una finestra al terzo piano dell'edificio nuovo della struttura sanitaria di Castellammare di Stabia. La caduta non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia stabiese per avviare le indagini e comprendere cosa sia accuduto.

Molto probabilmente si tratta di un gesto estremo. Al momento sono in corso i rilievi nel reparto in cui la donna era ricoverata, per comprendere se la tragedia potesse essere evitata in qualche modo. La donna era ricoverata da tre giorni nel reparto di Medicina ed era transitata dal Pronto soccorso.