Donne alla conquista del mondo, dibattito a Sant'Anastasia

Sarà presentato domani alle 18, 30, presso la sala consiliare del Comune di Sant’Anastasia, il libro di Ermanno Corsi e Piero Antonio Toma, “Le donne che conquistano il mondo”.

Con i due autori interverranno il professor Luigi Nicolais, già ministro per la pubblica amministrazione, il sindaco Carmine Esposito e l’assessore alla cultura Veria Giordano. Moderatrice sarà la giornalista Daniela Spadaro. Il libro tratta delle donne ormai al centro della società moderna, dopo una lotta contro una certa cultura antifemminista.

La loro presenza ha contribuito in modo decisivo a sostituire, nel campo del lavoro e della produttività, la forza muscolare con l'intelligenza e la creatività. In Italia, dalle appena 21 donne (su 556 eletti) nell'Assemblea Costituente, si è arrivati alle 340 nel Parlamento di oggi: dal 5 per cento al 35,1. E anche all’estero i passi avanti sono stati significativi.