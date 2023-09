Dopo due anni cambia il vertice della Circomare Capri

Dopo due anni, che hanno visto alla guida della Capitaneria di Porto il tenente di vascello Emanuele Colombo, lascia l’isola per assolvere superiori incarichi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La cerimonia si è svolta stamattina all’interno del Porto turistico di Capri che ha fatto da cornice all’avvicendamento del nuovo Comandante Tenente di Vascello Francesco Potenzieri che andrà a dirigere l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri. Ha presenziato alla cerimonia il direttore marittimo della Campania Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella. Inoltre, hanno partecipato all’evento le massime autorità civili, militari e religiose dell’isola di Capri, unitamente ai principali operatori portuali e rappresentanti della cittadinanza, in particolare di Marina Grande.

Nel suo discorso di saluto il Tenente di Vascello Emanuele Colombo lievemente commosso ha detto: “Sono stati due anni che definire “intensi” lo ritengo un eufemismo, anni in cui il Covid si è rivelato ormai, fortunatamente, un lontano ricordo, stagioni dense di lavoro e sacrificio, ma anche di passione, emozioni e soddisfazioni”.

E nello stringere la mano e prendere l’incarico di Comandante del Porto di Capri ha replicato il Tenente di Vascello Francesco Potenzieri: “È sotto gli occhi di tutti che Capri vive di mare, con il mare e per il mare. Ed è per questo motivo che ereditare il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri è una grande responsabilità, un onore, un enorme orgoglio”. Nel tracciare il bilancio dei suoi due anni di comando vissuti a Capri intensamente il Comandante uscente ha poi ripercorso i momenti salienti della sua permanenza sull’isola ricordando i successi, i traguardi e gli obiettivi raggiunti, anche quelli amministrativi tra cui: l’approvazione del Piano Rifiuti del porto di Capri, l’istituzione di una “waiting area” per le unità da diporto, l’assunzione di un ormeggiatore per il porto commerciale, il determinante contributo fornito per l’approvazione da parte della Regione Campania, di un nuovo piano accosti completamente rimodulato. A chiusura della cerimonia il nuovo Comandante Francesco Potenzieri, originario di Torre Annunziata che proviene dalla Direzione Marittima di Pescara ha dichiarato di essere già pronto a ricoprire il prestigioso incarico, un compito sottolineato con le parole: “E’ con orgoglio e determinazione – ha affermato – che mi accingo ad assumere il delicato incarico di Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Capri, nella consapevolezza dell’importante ruolo che è chiamata a svolgere l’Autorità marittima su un’isola dove la vita sociale ed economica è strettamente connessa con le attività portuali e marittime in genere. Alle amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri, alle Forze di polizia vorrei assicurare la mia personale e massima disponibilità per una costante e sinergica collaborazione”. Si chiude con l’avvicendamento del capo della Circomare Capri una delle estati più roventi degli ultimi anni, che ha visto Capri vivere un nuovo flusso di vacanzieri e turisti chiamato Overtourism che è stata brillantemente fronteggiata dall’azione della Guardia Costiera e dal Comandante Colombo che lascia dopo due anni l’isola, che sicuramente vedrà impegnato sullo stesso fronte il suo successore che ha già manifestato le sue intenzioni di voler continuare nella scia dei suoi predecessori con lo scopo di migliorare sempre più l’assetto e la fruibilità di Capri, meta di turisti e vacanzieri provenienti da ogni angolo del mondo che approdano sul porto di Marina Grande che è la grande hall dell’isola.