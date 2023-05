Dopo quattro anni riapre al pubblico l'isola di Vivara

Vivara riapre al pubblico: da questo sabato sarà di nuovo possibile visitare l'isolotto di proprietà privata, a metà strada tra Procida ed Ischia, che dal 2002 è una riserva naturale statale.

L'isolotto, che custodisce preziose tracce di insediamenti riferibili all'età del Bronzo, quando era crocevia strategico nei traffici marittimi dalla Grecia di età micenea all'Occidente, è uno dei più straordinari hotspot di biodiversità per l'avifauna migratrice e numerose specie botaniche.

Chiuso dal 2019, è stato al centro di una battaglia legale per la proprietà e per la gestione. Nel 2015, dopo un lungo contenzioso giudiziario (con 6 gradi di giudizio, di cui 3 in Corte di Appello e 2 in Cassazione) è stato assegnato ai fratelli Diana e dal 2016 il comune di Procida ne aveva organizzato e gestito le visite; dopo la pandemia una ulteriore serie di problemi burocratici e logistici ne aveva impedito la riapertura sino ad oggi.

Vivara dunque sarà di nuovo visitabile dal martedì alla domenica, previa prenotazione sul sito ufficiale www.vivarariservanaturalestatale.it, con l'accompagnamento delle guide naturalistiche della riserva e con un percorso della durata di circa 3 ore, per un massimo di 25 persone per volta, e con due turni giornalieri (9.00 e 11.30 dal 15 settembre al 31 maggio; 8.30 e 17.00 dal 1ø giugno al 14 settembre), con un ticket di ingresso di 10 euro a persone (5 euro per i residenti dell'isola di Procida, 3 euro il ticket ridotto per i minori fino a 12 anni).