Dopo tre anni torna la processione di San Sebastiano al Vesuvio: sull'altare don Maurizio Patriciello e il Vescovo Battaglia

San Sebastiano al Vesuvio. Dopo tre anni torna la processione del santo patrono. L'ultima volta che la statua di San Sebastiano ha percorso le strade della città è stata nel gennaio del 2020, poche settimane prima dell'inizio della pandemia covid-19. Mai una sospensione tanto lunga.

Domenica prossima, dalle 15.00, il Santo martire con le frecce tornerà finalmente tra le case e la gente. Un evento atteso a lungo, invocato da cittadini - credenti e non - e che a causa dell'emergenza covid è stato più volte rimandato. Negli ultimi due anni, infatti, il mese di gennaio è coinciso con un riacutizzarsi della pandemia che ha spinto le autorità comunali e religiose a rinviare le processioni in strada per evitare pericolosi affollamenti. Ora tutto questo sembra essere alle spalle e la festa, tanto sentita nel vesuviano, può riprendere come da tradizione.

Oggi, solennità di San Sebastiano in calendario, numerose le messe nel Santuario presiedute da sacerdoti arrivati da tutta la provincia. Alle 12.00, ospite della comunità vesuviana, il prete anticamorra don Maurizio Patriciello che ha voluto associare la figura di San Sebastiano a quella del missionario laico Biagio Conte. "In pochi giorni a Palermo ci sono stati due eventi importanti, la morte di Fratel Biagio Conte e l’arresto di Matteo Messina Denaro. Due personaggi opposti - ha sottolineato don Patriciello - chi non si è accontentato di una vita semplice e ha seguito il male, come ha fatto Matteo Messina Denaro, e chi non si è accontentato di una vita semplice seguendo invece il Vangelo, come Fratel Biagio Conte".

Gli eventi in occasione della festa patronale proseguiranno fino a domenica con la Sagra della polenta e l'inaugurazione della mostra su San Sebastiano presso l'ex Municipio. Domani torna anche la Sagra di beneficenza "dò zuffritte, sasicc' e' fririelll", giunta alla XXVI edizione, in programma in Piazza Belvedere dalle ore 19.00. Domenica 22 febbraio, alle 11.30, presso il Santuario di San Sebastiano Martire ci sarà poi la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo di Napoli Domenico Battaglia. Nel pomeriggio al via la processione. Da via Roma il corteo, guidato dai sacerdoti don Enzo Cozzolino e Mons. Gaetano Borrelli, percorrerà numerose strade della città per spingersi fino ai vicini comuni di Ercolano, Massa di Somma e Cercola. Queste alcune delle strade percorse: via degli Astronauti, Contrada Patacca, via Amendola, Piazza San Domenico, via Vesuvio, Piazza dell'Autonomia, via Parco del Sole. In serata è previsto il rientro della statua presso il Santuario. Domenica, in via Plinio, torneranno anche le bancarelle di giochi e dolciumi. Il continuo rinvio della processione negli scorsi anni provocò l'acceso malcontento degli ambulanti che arrivarono a realizzare blocchi stradali e sit-in di protesta per richiedere il ripristino della festa. Stavolta, sperando nel bel tempo, dovrebbe essere “la volta buona”.