Dorita Delle Donne, un anno fa la diagnosi: «C'è una notizia bella e una brutta»

Una guerriera che non molla e prende la vita a morsi. Dorita Delle Donne, la giovane di Gragnano, che vive a Londra e sta sperimentando cure particolari per il suo tumore va avanti e aggiorna i suoi amici e parenti e follower anche sui social.



L'ultimo report come lo definisce lei ha notizie buone e meno buone, ma la trentenne non demorde e sorride. Una sorta di lettera aperta.

«Novembre 2022, un anno esatto dalla diagnosi-scrive la giovane on line-molte cose sono cambiate ed oltre la malattia, le chemioterapie, ho dovuto reggere il dolore della perdita di mio padre e di recente di mio nonno.

A distanza di un anno dalla diagnosi però non è cambiata la mia voglia di vivere e di vincere ed il mio motore sei tu, Ester Sanna Ferraiolo, perché ogni giorno con te sono felice, nonostante tutto quello che “accade”.

In via non ufficiale (attendo il report scritto), volevo aggiornarvi.

Ho ricevuto la telefonata di rito dell’oncologa e c’è una buona notizia ed una meno bella sui risultati dell’ultimo CT scan.

Notizia bella 👍🏻: Nel fegato e pancreas il tumore ha continuato a regredire, di poco ma sempre meglio di niente.

Notizia Brutta 👎: Nel seno ( the strange part, a detta dell’oncologa) ha ripreso a crescere. Per questo, solo in questo caso, stanno valutando l’ipotesi di intervenire con un'operazione, ma prima di tutto dovrò fare degli esami più approfonditi il 02/12».

«Per chi non avesse seguito dall’inizio la mia storia, il mio tumore è definito inoperabile perché è metastatico e non è circoscritto e quindi un intervento non porterebbe alla rimozione del tumore ed una guarigione ma tutte le masse tumorali in giro per l’organismo rimarrebbero.

Ad oggi poichè nel resto del corpo con le terapie sono diminuite le masse e nel seno invece sta riprendendo a crescere stanno valutando una possibile operazione del seno. Cosa che un anno fa non poteva esser nemmeno presa in considerazione visto lo stato in cui si trovava il fegato principalmente.

Spero tanto vadano bene i prossimi controlli. Ringrazio come sempre tutti per la vostra vicinanza e sostegno.

Link della mia raccolta fondi

gofundme.com/regaliamounfuturoadorita

Un Sorriso

Dory»